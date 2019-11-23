ВАДА рекомендує позбавити РУСАДА статусу відповідності

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) знову виступило проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) у зв'язку з їх маніпуляціями з даними Московської антидопінгової лабораторії.

Про це повідомляє Insidethegames.biz.

ВАДА запропонувало позбавити РУСАДА статусу відповідності, що істотно наближає Росію до можливого відсторонення від Олімпійських ігор в Токіо у 2020 році.

У жовтні підміну даних Московської антидопінгової лабораторії підтвердив глава російського агентства Юрій Ганус.

Раніше повідомлялося, що через проблеми зі статусом у РУСАДА Росія може бути позбавлена ​​можливості зіграти на Євро-2020, хоча одним з приймаючих міст турніру - Санкт-Петербург.

Олімпіада в Токіо розпочнеться 24 липня і триватиме до 9 серпня.