ВАДА рекомендує позбавити РУСАДА статусу відповідності

Джерело - sportarena.com.
Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) знову виступило проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) у зв'язку з їх маніпуляціями з даними Московської антидопінгової лабораторії.
Про це повідомляє Insidethegames.biz.
ВАДА запропонувало позбавити РУСАДА статусу відповідності, що істотно наближає Росію до можливого відсторонення від Олімпійських ігор в Токіо у 2020 році.
У жовтні підміну даних Московської антидопінгової лабораторії підтвердив глава російського агентства Юрій Ганус.
Раніше повідомлялося, що через проблеми зі статусом у РУСАДА Росія може бути позбавлена можливості зіграти на Євро-2020, хоча одним з приймаючих міст турніру - Санкт-Петербург.
Олімпіада в Токіо розпочнеться 24 липня і триватиме до 9 серпня.