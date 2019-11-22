Півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка у матчі проти ФК Львів замінили у перерві, аби уникнути його вилучення.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"У перерві замінили Степаненка через жовту картку? Степаненко займає позицію перед центральними захисниками, в зоні, куди проходила велика кількість суперників. Можливо, через певну необережність він міг дістати ще одну жовту картку, після чого ми лишилися б удесятьох. У матчі зі Львовом, який здійснював позиційні атаки, задля перемоги важливо було зберегти одинадцять гравців", - відзначив Каштру.