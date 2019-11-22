Суркіс: Ярмоленка вигнали зі школи Динамо, але він не пішов до Шахтаря

Президент клубу згадав історію вінгера

Андрія Ярмоленка у дитинстві виключили зі школи київського клубу, але пізніше гравець зумів повернутися і стати одним з лідерів команди.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Є гордість за того ж Андрія Ярмоленка, який 16-річним хлопчиком уклав з Динамо контракт. Ярмоленко, який прийшов і сказав, що свого часу його вигнали зі школи Динамо, але він дав собі слово, що повернеться в команду. І дотримав його! Не образився, не побіг в той же Шахтар, який його запрошував, а вступив в 16-річному віці, як дорослий і розсудливий чоловік. І він виріс в такого чоловіка, в справжнього лідера команди. Зрозуміло, що коли на твоїх очах хлопчаки стають відповідальними і розважливими чоловіками, то це великий привід для гордості. Особливо, якщо в цьому становленні є і твій вклад", - сказав Суркіс.

Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.

Нагадаємо, гол Андрія Ярмоленка претендує на звання найкращого взяття воріт синьо-жовтих у відборі до Євро-2020.