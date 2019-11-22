Суркіс: Було багато підстав, щоб залишити Динамо при президентові Порошенку

Джерело - Tribuna.com.
Президент Динамо Ігор Суркіс міг залишити київський клуб без підтримки, коли президентом України був Петро Порошенко.
Про це Суркіс заявив клубній прес-службі.
"У мене було багато підстав і передумов для того, щоб за часів п'ятого президента України все кинути і залишити клуб без підтримки. Але ми з партнерами продовжуємо фінансувати Динамо, продовжуємо вкладати гроші в розвиток клубу, реалізацію соціальних і благодійних проектів.
Наше завдання - це прогрес Динамо, це кроки вперед в усіх напрямках. Ми взяли на себе велику відповідальність, причому не тільки в спортивному секторі", - сказав Суркіс.
П'ятим президентом України був Петро Порошенко. Він керував країною з 7 червня 2014 року по 20 травня 2019 го.
Раніше, чотири топ-клуби Європи зацікавилися лідером Динамо.
Нагадаємо, Динамо може відпустити Циганкова після Євро.