Суркіс: Було багато підстав, щоб залишити Динамо при президентові Порошенку

Президент Динамо Ігор Суркіс міг залишити київський клуб без підтримки, коли президентом України був Петро Порошенко.

Про це Суркіс заявив клубній прес-службі.

"У мене було багато підстав і передумов для того, щоб за часів п'ятого президента України все кинути і залишити клуб без підтримки. Але ми з партнерами продовжуємо фінансувати Динамо, продовжуємо вкладати гроші в розвиток клубу, реалізацію соціальних і благодійних проектів.

Наше завдання - це прогрес Динамо, це кроки вперед в усіх напрямках. Ми взяли на себе велику відповідальність, причому не тільки в спортивному секторі", - сказав Суркіс.