Корінтіанс веде переговори по трансферу захисника Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Захисник київського Динамо Сідклей може перебратися в чемпіонат Бразилії.
Про це повідомляє UOL.
Корінтіанс почали переговори з метою повернути 26-річного бразильця, який виступав за цей клуб в 2018 році.
Бразильський клуб розраховує на оренду, але угоді може перешкодити інтерес з боку Бенфіки.
Раніше повідомлялося , що футболіст перейде в Бенфіку в 2020 році.
Сідклей в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 ассисти в 23 матчах за Динамо.
Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.
Бенфіка раніше спростувала інтерес до Сідклею.