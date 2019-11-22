Корінтіанс веде переговори по трансферу захисника Динамо

Сідклей може повернутися до Бразилії

Захисник київського Динамо Сідклей може перебратися в чемпіонат Бразилії.

Про це повідомляє UOL.

Корінтіанс почали переговори з метою повернути 26-річного бразильця, який виступав за цей клуб в 2018 році.

Бразильський клуб розраховує на оренду, але угоді може перешкодити інтерес з боку Бенфіки.

Раніше повідомлялося , що футболіст перейде в Бенфіку в 2020 році.

Сідклей в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 ассисти в 23 матчах за Динамо.

Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.

Бенфіка раніше спростувала інтерес до Сідклею.