Захисника Динамо звинуватили у насильстві по відношенню до жінок

У Перу звинувачують динамівця

Центрального захисника Динамо Карлоса Самбрано у Перу звинуватили в застосуванні насильства по відношенню до жінок, одна з яких, до того ж, виявилася неповнолітньою.

Про це повідомляє Libero.

Напередодні на перуанському телебаченні вийшла програма, в якій був показаний сюжет з двома жінками, які стверджували, що Карлос Самбрано і його охоронці побили їх біля одного з нічних клубів. Постраждалі вже написали заяви про те, що трапилося і передали їх в поліцію.

"Вони напали на мене, я знаю, що це були люди Карлоса Самбрано. Сам він також брав участь в цьому, він вдарив мене по обличчю", - заявила одна з жінок.

Раніше стало відомо, що Самбрано відмовив двом клубам, які були готові заплатити Динамо за його трансфер 1,5 мільйона євро.

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