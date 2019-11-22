 Вернидуб: До Росії ніколі і ні за які гроші не поїду | Футбол | Champion.com.ua
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Вернидуб: До Росії ніколі і ні за які гроші не поїду

Сьогодні 13:32 153 1
Тренер не бажає до російського чемпіонату
Вернидуб: До Росії ніколі і ні за які гроші не поїду
#Вернидуб, #Росія

Джерело - sport.ua.

Український фахівець Юрій Вернидуб, який нещодавно очолив солігорський Шахтар, не хоче працювати у російських клубах.

Про це він заявив в інтерв'ю Прессболу.

"Російські варіанти кар'єри для себе як і раніше виключаєте? Повністю. І давайте я відразу відповім, щоб більше цією темою мене не смикали. Білорусь для мене - так. Будь-яка пострадянська країна - так. Крім Росії.

Хто має рацію, розсудить тільки час. Але, я думаю, ми ні в чому не винні. Україна була б винна лише в тому випадку, якщо б прийшла на чиюсь територію. На жаль, прийшли на нашу. Вважаю, що не варто було приходити - ми самі прекрасно розібралися б у цьому. Росія ж змогла розібратися з Чечнею? Ніхто ж не заважав і ніхто не приходив? Інша справа, якби ми звернулися і кричали "допоможіть"... Хочу раз і назавжди закрити у вас цю тему.

А в Росію не поїду ніколи. І ні за які гроші. Хоча варіанти були, і багато - не боюся про це говорити. На щастя, гроші не найважливіше в моєму житті. Вони потрібні, але не хочу їх отримувати - хочу заробляти. Тоді легше і збирати, і витрачати. Коли ж починаєш "мутити", робиш щось не те, а вимагаєш багато чого - це неправильно. Так мене виховали батьки, і я їм вдячний", - зазначив Вернидуб.

Нагадаємо, Яремчук хоче зіграти із Росією у фіналі Євро-2020.

Раніше, Галатасарай відновив інтерес до Яремчука.

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