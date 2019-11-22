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Суркіс: Бути президентом Динамо - це нерви, стрес, і сиве волосся

Сьогодні 09:40 343 0
Президент киян прокоментував свою роботу
Суркіс: Бути президентом Динамо - це нерви, стрес, і сиве волосся
#Динамо, #Суркіс

Джерело - ФК Динамо.

Посада президента футбольного клубу такого калібру як Динамо - це складна і багато в чому невдячна робота.

Про це президент киян Ігор Суркіс заявив клубній прес-службі.

"Бути президентом клубу, відразу скажу, що це дуже важка робота, і точно не задоволення, як може здатися з боку. Я став президентом Динамо в 2001-му році і займаюся розвитком клубу і рішенням проблем Динамо вже 18 років. А це нерви, стрес і сиве волосся. У всякому разі, здоров'я точно не додалося. Посада президента футбольного клубу такого калібру як Динамо - це складна і багато в чому невдячна робота. Певні речі залишаються невидимими для уболівальників і далеко не завжди висновки про досягнення або помилки клубу (і мої особисті) робляться виходячи з реальної ситуації", - зазначив Суркіс.

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Нагадаємо, Динамо може відпустити Циганкова після Євро.

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