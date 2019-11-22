Суркіс: Бути президентом Динамо - це нерви, стрес, і сиве волосся

Посада президента футбольного клубу такого калібру як Динамо - це складна і багато в чому невдячна робота.

Про це президент киян Ігор Суркіс заявив клубній прес-службі.

"Бути президентом клубу, відразу скажу, що це дуже важка робота, і точно не задоволення, як може здатися з боку. Я став президентом Динамо в 2001-му році і займаюся розвитком клубу і рішенням проблем Динамо вже 18 років. А це нерви, стрес і сиве волосся. У всякому разі, здоров'я точно не додалося. Посада президента футбольного клубу такого калібру як Динамо - це складна і багато в чому невдячна робота. Певні речі залишаються невидимими для уболівальників і далеко не завжди висновки про досягнення або помилки клубу (і мої особисті) робляться виходячи з реальної ситуації", - зазначив Суркіс.