Левченко закликав лідера Динамо перейти до європейського клубу

Півзахиснику київського Динамо Віктору Циганкову пора переходити до європейського клубу.

Про це екс-гравець збірної України Євген Левченко заявив в інтерв’ю zbirna.com.

"Дуже добре себе зарекомендувала пара півзахисників Маліновський-Зінченко. Вони добре грали вперед, чого нашій збірній вже давно не вистачало, при цьому хлопці встигають і захисту допомогти.

Важливу роль на полі виконує Тарас Степаненко. Радує, що на цій позиції додав конкуренції Сергій Сидорчук, який набрав свої, можливо, найкращі кондиції.

Не можу, звичайно, не відзначити і молодого Віталія Миколенка, який виконував великий обсяг роботи. Віктор Циганков додав у всіх аспектах, і я б уже з радістю побачив би його в сильному європейському чемпіонаті, інакше він може пригальмувати в розвитку", - зазначив Левченко.