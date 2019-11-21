Екс-гравець Динамо допоміг Антверпену перемогти Гент Яремчука

Джерело - Чемпіон.
У рамках перенесеного 5-го туру Ліги Жупіле Антверпен приймав Гент.
Український нападник Роман Яремчук зміг відзначитися вже на 21-й хвилині зустрічі, коли ефектно перекинув голкіпера суперника. Надалі три голи у матчі забили гравці господарів, при цьому дублем відзначився екс-нападник київського Динамо Дьємерсі Мбокані.
У доданий до основного час скоротити відставання зміг Джонатан Девіс.
Чемпіонат Італії - Ліга Жупіле
5 тур, 21 листопада
Антверпен - Гент 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 21 Яремчук, 1:1 – 25 Мбокані, 2:1 – 33 Рефаелов (пен), 3:1 – 48 Мбокані, 3:2 – 90+4 Девід
Раніше, Гент переміг Генк.
Нагадаємо, Яремчук допоміг Генту перемогти Вольфсбург у 4 турі Ліги Європи.