 Екс-гравець Динамо допоміг Антверпену перемогти Гент Яремчука | Футбол | Champion.com.ua
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Екс-гравець Динамо допоміг Антверпену перемогти Гент Яремчука

Вчора 23:29 228 0
Гол Романа Яремчука не допоміг здобути очки Генту
Екс-гравець Динамо допоміг Антверпену перемогти Гент Яремчука
#Гент, #Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У рамках перенесеного 5-го туру Ліги Жупіле Антверпен приймав Гент.

Український нападник Роман Яремчук зміг відзначитися вже на 21-й хвилині зустрічі, коли ефектно перекинув голкіпера суперника. Надалі три голи у  матчі забили гравці господарів, при цьому дублем відзначився екс-нападник київського Динамо Дьємерсі Мбокані.

У доданий до основного час скоротити відставання зміг Джонатан Девіс.

Чемпіонат Італії - Ліга Жупіле

5 тур, 21 листопада

Антверпен - Гент 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 21 Яремчук, 1:1 – 25 Мбокані, 2:1 – 33 Рефаелов (пен), 3:1 – 48 Мбокані, 3:2 – 90+4 Девід

Раніше, Гент переміг Генк.

Нагадаємо, Яремчук допоміг Генту перемогти Вольфсбург у 4 турі Ліги Європи.

 

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