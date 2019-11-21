Джерело - espreso.tv.
Мілан запропонував шведському футболісті Златану Ібрагімовичу півторарічний контракт на суму 6 млн євро.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
В міланському клубі пропонують 38-річному шведу контракт на шість місяців з можливістю продовження ще на один рік. Зарплата Ібрагімовича за півтора року складе 6 млн євро.
Гравець вже поспілкувався телефоном з керівником футбольного відділу Мілана Звоніміром Бобаном та пообіцяв йому прийняти рішення протягом кількох тижнів.
Раніше, Ібрагімович озвучив вимоги щодо зарплати.
Нагадаємо, Гелаксі замість Ібрагімовича хоче підписати зіркового нападника ПСЖ.