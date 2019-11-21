Златан Ібрагімович отримав щедру пропозицію від Мілана

Мілан запропонував шведському футболісті Златану Ібрагімовичу півторарічний контракт на суму 6 млн євро.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

В міланському клубі пропонують 38-річному шведу контракт на шість місяців з можливістю продовження ще на один рік. Зарплата Ібрагімовича за півтора року складе 6 млн євро.

Гравець вже поспілкувався телефоном з керівником футбольного відділу Мілана Звоніміром Бобаном та пообіцяв йому прийняти рішення протягом кількох тижнів.

Раніше, Ібрагімович озвучив вимоги щодо зарплати.

Нагадаємо, Гелаксі замість Ібрагімовича хоче підписати зіркового нападника ПСЖ.