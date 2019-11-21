Гомес: Володарів Золотого м'яча серед українців більше, ніж іспанців

Українським футболістам необхідно переходити у сильніші чемпіонати заради прогресу.

Про це розповів головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес.

"В Україні багато хороших гравців - Ярмоленко, Пятов і інші. Візьміть хоча б Золотий м'яч. Скільки володарів призу серед українців? Три: Шевченко, Блохін, Бєланов. А тепер скажіть, скільки іспанців отримували цю нагороду? Менше. Якби більше українських гравців грали в чемпіонатах, де щотижня є важкі матчі, і є конкуренція, вони б прогресували швидше.

Я переконаний, що Україна має багато класних гравців. Як на мене, клубам варто зосередитись саме на гравцях, а не на команді. Тому що розвиток футболістів - це поліпшення для команди, - зазначив Вісенте Гомес.