Найсильнішим гравцем у збірні України є головний тренер Андрій Шевченко.

Про це розповів нападник Роман Яремчук.

"Хто найсильніший футболіст збірної України в цій кваліфікації? Я не буду виділяти одного. Без кожного це була б зовсім інша команда. З Сербією не було Зінченко і Степаненко - зовсім інша команда. Так що найсильніший - Шевченко як тренер. Це його заслуга", - вважає Яремчук.