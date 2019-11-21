Джерело - ua.tribuna.com.
Найсильнішим гравцем у збірні України є головний тренер Андрій Шевченко.
Про це розповів нападник Роман Яремчук.
"Хто найсильніший футболіст збірної України в цій кваліфікації? Я не буду виділяти одного. Без кожного це була б зовсім інша команда. З Сербією не було Зінченко і Степаненко - зовсім інша команда. Так що найсильніший - Шевченко як тренер. Це його заслуга", - вважає Яремчук.
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Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії у заключному матчі кваліфікації до Євро-2020.