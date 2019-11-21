Шахтар оштрафували за оголошення на стадіоні російською мовою

Донецький Шахтар заплатить штраф за оголошення під час матчу із Динамо російською мовою.

Про це розповів секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Шахтар оштрафований на 20 тис гривень за оголошення на російській мові.

Стандартне це покарання для таких випадків? Це не передбачено у нас в регламенті. Ми, приймаючи до уваги норми закону про принципи функціонування державної мови, прийняли це рішення. Оголошення російською мовою зі стадіонів шкодять репутації футболу. Шахтар запевнив, що подібного більше не повториться", - розповів Грищенко.