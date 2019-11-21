 Секретар КДК: У ситуації з Тайсоном звернули увагу на лист FIFPro і розголос у світі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Миколенко потрапив у збірну відбору Євро-2020
Сьогодні 16:17 2433
Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем
Сьогодні 14:04 2346
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших
Сьогодні 11:11 567
Київ-Баскет достроково вийшов до наступного раунду Кубка Європи
Сьогодні 08:55 515
Продексім стартував з перемоги в елітному раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 465
Расизм на матчі Шахтар – Динамо міг бути спецоперацією для дискредитації України – Маркевич
Вчора 23:55 995
Збірна України увійшла до ТОП-10 найкращих команд Європи
Вчора 20:30 3040
У Полтаві намагаються врятувати легендарний картодром
Вчора 18:43 1218
Де Брейне про групу Бельгії на Євро-2020: Це ганьба, що все вже визначено
Вчора 18:25 3970
В УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020
Вчора 16:51 8733
Блоги
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 10:02 1356
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 07:31 5300
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи Valeriy Ruchka
19.11.2019 22:18 438
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол Valeriy Ruchka
19.11.2019 17:21 499
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв Valeriy Ruchka
19.11.2019 11:43 651
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки Valeriy Ruchka
18.11.2019 19:41 2076
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
18.11.2019 19:08 2024
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 Valeriy Ruchka
18.11.2019 17:38 421
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду Valeriy Ruchka
18.11.2019 16:55 1961
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.11.2019 13:12 946
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:50 Футбол Секретар КДК: У ситуації з Тайсоном звернули увагу на лист FIFPro і розголос у світі 311
17:38 Блог Знову до школи: як легіонери Динамо опановують мову 464 2
17:34 ММА Україна виграла чемпіонат світу із ММА 121
17:18 Бокс Екс-чемпіон світу порадив Чісорі не битися із Усиком 1042
16:50 Футбол Роналду може покинути Ювентус 1062
16:35 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати лідера Зальцбурга 248
16:17 Євро-2020 Миколенко потрапив у збірну відбору Євро-2020 2433
15:54 Біатлон Бо: Пропустивши кілька етапів я зможу підготуватися до чемпіонату світу 137
15:51 Футбол Динамо зробило офііційну заяву стосовно рішення КДК 370
15:41 Баскетбол Дніпро – Цмокі-Мінск 90:75. Огляд матчу 131
15:25 ММА Іранська дівчина померла після бою зі змішаних єдиноборств 258
15:10 Футбол Селін: Не перейшов у Крилья Совєтов через конфлікт з Росією 559
14:52 Хокей. УХЛ Кременчук підписав екс-капітана Динамо 823
14:50 Бокс Деонтей Вайлдер - Луїс Ортіс: онлайн-трансляція бою 224
14:36 Футбол Російська компанія хоче показувати Лігу чемпіонів в Україні 771
14:35 Баскетбол Збірна України втратила позиції у рейтинзі сили ФІБА 535
14:21 Хокей Кременчук - Крижані Вовки 8:1. Огляд матчу 185
14:04 Футбол Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем 2346
13:50 Футбол Ветеран Спартака: Грати з Україною на ЄВРО-2020 для нас на межі життя і смерті 3962 1
13:35 Баскетбол Київ-Баскет - Левскі 86:66. Огляд матчу 190
13:20 Футбол Лунін не потрапив в топ-3 номінантів на премію Golden Boy 443
13:03 Теніс Ястремська буде працювати під керівництвом колишнього тренера Осаки 333
12:48 RunNews 30 000 км за 3 роки: чи міг Форрест Гамп вижити у своїй подорожі? 374
12:45 Футбол Моурінью знайшов гравця на заміну своєму лідеру 1201
12:27 Футбол Капітан Шахтаря отримав дискваліфікацію за матч з Динамо 1621

Секретар КДК: У ситуації з Тайсоном звернули увагу на лист FIFPro і розголос у світі

Сьогодні 17:50 311 0
Ігор Грищенко прокоментував рішення КДК
Секретар КДК: У ситуації з Тайсоном звернули увагу на лист FIFPro і розголос у світі
#Тайсон, #Шахтар, #Динамо

Джерело - ua.tribuna.com.

Капітан Шахтаря Тайсон отримав заслужене покарання за свій вчинок у матчі із Динамо.

Про це розповів секретар КДК АФУ Ігор Грищенко.

"Для нас основними доказами були офіційні рапорти з матчу. Ми ознайомилися з відео, поширеним в інтернеті, побачили реакцію футболістів Динамо і звернули увагу на дії арбітра. Це все в комплексі дало нам комфортну впевненість в нашому рішенні. Ми давали оцінку.

В рамках цього епізоду Тайсон отримав червону картку за свій жест. Ми отримали лист від FIFPro з проханням анулювати червону картку бразильця. Звернули увагу на звернення FIFPro і розголосу в світі, резонанс.

Ми врахували обставини і одноголосно прийняли рішення, що Тайсон має отримати покарання, і він його отримав у вигляді одного матчу. Вважаю, що рішення досить виважене і справедливе", - сказав Грищенко.

Нагадаємо, Тайсон отримав дискваліфікацію за матч з Динамо.

Коментарі ()