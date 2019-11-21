Капітан Шахтаря Тайсон отримав заслужене покарання за свій вчинок у матчі із Динамо.

Про це розповів секретар КДК АФУ Ігор Грищенко.

"Для нас основними доказами були офіційні рапорти з матчу. Ми ознайомилися з відео, поширеним в інтернеті, побачили реакцію футболістів Динамо і звернули увагу на дії арбітра. Це все в комплексі дало нам комфортну впевненість в нашому рішенні. Ми давали оцінку.

В рамках цього епізоду Тайсон отримав червону картку за свій жест. Ми отримали лист від FIFPro з проханням анулювати червону картку бразильця. Звернули увагу на звернення FIFPro і розголосу в світі, резонанс.

Ми врахували обставини і одноголосно прийняли рішення, що Тайсон має отримати покарання, і він його отримав у вигляді одного матчу. Вважаю, що рішення досить виважене і справедливе", - сказав Грищенко.