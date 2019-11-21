Селін: Не перейшов до Крила Рад через конфлікт з Росією

Український захисник Анортосіс Євген Селін у 2016 році відмовився переходити в російські Крилья Рад.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю Футбол 24.

"Я родом з Луганської області. У нас конфлікт з Росією - тому виключно через це не поїхав туди. Відверто про все сказав керівникам самарського клубу, вони начебто все зрозуміли. У мене на даний момент така позиція, і на це є причини.

На початку війни люди йшли за покликом душі. Вони воювали за свою Україну, за свою землю, демонстрували, що наша країна - єдина і неподільна. Зараз, мабуть, це все переросло в політичну площину", - сказав Селін.