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Селін: Не перейшов до Крила Рад через конфлікт з Росією

Сьогодні 15:10 153 0
Українець відмовився грати у російському чемпіонаті
Селін: Не перейшов до Крила Рад через конфлікт з Росією
#Селін, #Крила Рад

Джерело - Tribuna.com.

Український захисник Анортосіс Євген Селін у 2016 році відмовився переходити в російські Крилья Рад.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю Футбол 24.

"Я родом з Луганської області. У нас конфлікт з Росією - тому виключно через це не поїхав туди. Відверто про все сказав керівникам самарського клубу, вони начебто все зрозуміли. У мене на даний момент така позиція, і на це є причини.

На початку війни люди йшли за покликом душі. Вони воювали за свою Україну, за свою землю, демонстрували, що наша країна - єдина і неподільна. Зараз, мабуть, це все переросло в політичну площину", - сказав Селін.

Нагадаємо, Яремчук хоче зіграти із Росією у фіналі Євро-2020.

Раніше, Галатасарай відновив інтерес до Яремчука.

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