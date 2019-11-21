 Російська компанія хоче показувати Лігу чемпіонів в Україні | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших
Сьогодні 11:11 453
Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем
Сьогодні 14:04 1645
Київ-Баскет достроково вийшов до наступного раунду Кубка Європи
Сьогодні 08:55 452
Продексім стартував з перемоги в елітному раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 394
Расизм на матчі Шахтар – Динамо міг бути спецоперацією для дискредитації України – Маркевич
Вчора 23:55 882
Збірна України увійшла до ТОП-10 найкращих команд Європи
Вчора 20:30 2777
У Полтаві намагаються врятувати легендарний картодром
Вчора 18:43 1191
Де Брейне про групу Бельгії на Євро-2020: Це ганьба, що все вже визначено
Вчора 18:25 3571
В УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020
Вчора 16:51 7141
Dzidzio буде виконувати гімн перед кожним матчем збірної України на Євро-2020
Вчора 16:17 1122 3
Блоги
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 07:31 5278
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи Valeriy Ruchka
19.11.2019 22:18 433
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол Valeriy Ruchka
19.11.2019 17:21 494
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв Valeriy Ruchka
19.11.2019 11:43 645
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки Valeriy Ruchka
18.11.2019 19:41 2057
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
18.11.2019 19:08 2014
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 Valeriy Ruchka
18.11.2019 17:38 415
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду Valeriy Ruchka
18.11.2019 16:55 1940
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.11.2019 13:12 941
Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 11 років
Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 11 років Valeriy Ruchka
18.11.2019 10:05 454
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:10 Футбол Селін: Не перейшов до Крила Рад через конфлікт з Росією 153
14:52 Хокей. УХЛ Кременчук підписав екс-капітана Динамо 763
14:50 Бокс Деонтей Вайлдер - Луїс Ортіс: онлайн-трансляція бою 122
14:36 Футбол Російська компанія хоче показувати Лігу чемпіонів в Україні 278
14:35 Баскетбол Збірна України втратила позиції у рейтинзі сили ФІБА 433
14:21 Хокей Кременчук - Крижані Вовки 8:1. Огляд матчу 148
14:04 Футбол Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем 1645
13:50 Футбол Ветеран Спартака: Грати з Україною на ЄВРО-2020 для нас на межі життя і смерті 2811
13:35 Баскетбол Київ-Баскет - Левскі 86:66. Огляд матчу 161
13:20 Футбол Лунін не потрапив в топ-3 номінантів на премію Golden Boy 357
13:03 Теніс Ястремська буде працювати під керівництвом колишнього тренера Осаки 242
12:48 RunNews 30 000 км за 3 роки: чи міг Форрест Гамп вижити у своїй подорожі? 297
12:45 Футбол Моурінью знайшов гравця на заміну своєму лідеру 1093
12:27 Футбол Капітан Шахтаря отримав дискваліфікацію за матч з Динамо 1401
12:15 Футбол Російська команда не поїде на турнір в США - гравцям не дали візи 1825
11:58 Футбол Тоттенгем може продовжити контракти з лідерами 239
11:42 Футбол УЄФА розбереться з проявами расизму у матчі Румунія - Швеція 302
11:26 Футбол Гомес: Можливо, якби Яремчук не пішов з Динамо, він би так не прогресував 630
11:11 Блог Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших 453
11:10 Євро-2020 Пятов став одним з найкращих воротарів відбору до Євро-2020 212
10:52 Футбол Снурніцин: Преміальні від УАФ за перемогу на ЧС-2019 ще не отримали 219
10:33 Баскетбол Даллас знищив Голден Стейт, Вашингтон здолав Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 184
10:15 Футбол Гомес: Бесєдін - хороший футболіст, але всі хочуть Мессі, Роналду 939
09:57 Хокей. УХЛ Донбас – Динамо 17:0. Огляд матчу 414
09:40 Футбол Барселона побореться з Баварією за Почеттіно 780

Російська компанія хоче показувати Лігу чемпіонів в Україні

Сьогодні 14:36 278 0
Російська компанія хоче показувати Лігу чемпіонів в Україні

Російська транснаціональна компанія Яндекс планує показувати матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій з сезону 2021/22.

Про це повідомляє РБК.

"Яндекс має намір транслювати зустрічі не тільки на території Росії, а й в країнах ближнього закордоння, включаючи Україну. "Про це знають в Україні, і ця ситуація їм не подобається", - сказав співрозмовник джерела.

Сума контракту на три роки може скласти 200 мільйонів євро.

В Україні турніри (за винятком Ліги конференцій, яка буде проводитися з наступного сезону) транслює телеканал Футбол 1/2.

Нагадаємо, в Україні офіційно закритий доступ до сервісів компанії Яндекс указом президента України Петра Порошенка від 2017 року. Заборона була розрахована на три роки, але 2019 року новим указом його продовжили ще на три.

Коментарі ()