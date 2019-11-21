Російська компанія хоче показувати Лігу чемпіонів в Україні

Російська транснаціональна компанія Яндекс планує показувати матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій з сезону 2021/22.

Про це повідомляє РБК.

"Яндекс має намір транслювати зустрічі не тільки на території Росії, а й в країнах ближнього закордоння, включаючи Україну. "Про це знають в Україні, і ця ситуація їм не подобається", - сказав співрозмовник джерела.

Сума контракту на три роки може скласти 200 мільйонів євро.

В Україні турніри (за винятком Ліги конференцій, яка буде проводитися з наступного сезону) транслює телеканал Футбол 1/2.

Нагадаємо, в Україні офіційно закритий доступ до сервісів компанії Яндекс указом президента України Петра Порошенка від 2017 року. Заборона була розрахована на три роки, але 2019 року новим указом його продовжили ще на три.