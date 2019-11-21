Пятов став одним з найкращих воротарів відбору до Євро-2020

Пятов посів друге місце

Воротар збірної України Андрій Пятов став одним з найкращих воротарів Європейської кваліфікації.

Про це повідомляє InStat.

35-річний кіпер відіграв 8 матчів, пропустивши 4 голи і в 5 поєдинках залишив ворота в недоторканності. На рахунку Пятова 312 залікових очок. Таким чином українець посів друге місце серед всіх воротарів.

На першому місці Давид Де Хеа, який відіграв 3 матчі і набрав 319 балів. Замикають трійку кіпер Англії Джордан Пікфорд і італієць Сальваторе Сірігу - по 301 балу.

Раніше, Пятов вірить в успіх України на Євро-2020.

Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.