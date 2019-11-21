 УЄФА розбереться з проявами расизму у матчі Румунія - Швеція | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА розбереться з проявами расизму у матчі Румунія - Швеція

Сьогодні 11:42 243 0
Почалося розслідування щодо інциденту
УЄФА розбереться з проявами расизму у матчі Румунія - Швеція
#Швеція, #Румунія, #УЄФА

Джерело - Динамоманія.

Європейський футбольний союз відкрив дисциплінарну справу щодо поведінки уболівальників збірної Румунії на грі еврокваліфікаціі проти команди Швеції (0:2).

Про це повдіомляє FootballHD.

Нападкам з боку шанувальників господарів поля був підданий нападник шведів Александер Ісак.

20-річний гравець вийшов на поле на заміну на 78-й хвилині, а через кілька хвилин футболісти збірної Швеції поскаржилися арбітру про образи на його адресу. Внаслідок цього гра на якийсь час була зупинена.

УЄФА почав розслідування щодо цього інциденту.

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