УЄФА розбереться з проявами расизму у матчі Румунія - Швеція

Почалося розслідування щодо інциденту

Джерело - Динамоманія.

Європейський футбольний союз відкрив дисциплінарну справу щодо поведінки уболівальників збірної Румунії на грі еврокваліфікаціі проти команди Швеції (0:2).

Про це повдіомляє FootballHD.

Нападкам з боку шанувальників господарів поля був підданий нападник шведів Александер Ісак.

20-річний гравець вийшов на поле на заміну на 78-й хвилині, а через кілька хвилин футболісти збірної Швеції поскаржилися арбітру про образи на його адресу. Внаслідок цього гра на якийсь час була зупинена.

УЄФА почав розслідування щодо цього інциденту.

Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.

Нагадаємо, Dzidzio буде виконувати гімн перед кожним матчем збірної України на Євро-2020.