Гомес: Бесєдін - хороший футболіст, але всі хочуть Мессі, Роналду

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін грає на своїх сильних якостях і добре працює.

Про це екс-тренер киян Вісенте Гомес заявив в інтерв'ю Бомбардиру.

"Бесєдін - хороший футболіст. Він сильний, багато працює. Звичайно, йому потрібно додати в реалізації і грі в штрафному майданчику. Всі хочуть, щоб Артем грав як Ібрагімович або Фірміно. Але Бесєдін - це Бесєдін.

Він грає на своїх сильних якостях, добре працює. Йому є, що покращувати, але це хороший футболіст. А всі хочуть Мессі, Роналду і по 40 голів за сезон. Але це Бесєдін", - сказав Гомес.