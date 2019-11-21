Гомес: Можливо, якби Яремчук не пішов з Динамо, він би так не прогресував

Колишній тренер киян висловився щодо прогресу Яремчука

Можливо, Роману Яремчуку потрібно було більше часу, щоб змужніти, адаптуватися до дорослого футболу.

Про це екс-тренер киян Вісенте Гомес заявив в інтерв'ю Бомбардиру.

"Можливо, Яремчуку потрібно було більше часу, щоб змужніти, адаптуватися до дорослого футболу. Зараз він грає чудово. Можливо, позначилося ще й те, що Динамо - велика команда, де результат потрібен сьогодні. У таких командах не завжди готові чекати, і це нормально, адже їм потрібно постійно перемагати. Треба бути готовим, що тобі не завжди дадуть достатньо часу, щоб проявити себе. Це може бути проблемою. Іноді так буває, що у тебе є футболіст, який недостатньо добре грає, а потім він переходить в інший клуб і значно покращує свій рівень. Можливо, якби Яремчук не пішов з Динамо, він би так не прогресував з різних причин. Іноді гравцеві треба просто піти в інше місце і там він розквітне. Ми не знаємо, що було б, якби він залишився", - сказав Гомес.

Раніше, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.

Нагадаємо, Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020.