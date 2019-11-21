Російська команда не поїде на турнір в США - гравцям не дали візи

Спартак відмовився від участі у турнірі

Керівництво московського Спартака прийняло рішення відмовитися від участі в турнірі Florida Cup, який пройде в другій половині січня в американському Орландо, в зв'язку зі складнощами процедури отримання віз в стислі терміни.

Про це гендиректор Томас Цорн заявив клубній прес-службі.

"На жаль для нас, процес оформлення віз в США затягнувся, і ми були змушені підготувати альтернативний план щодо січневого збору, щоб не ставити під загрозу підготовку команди до вирішального відрізку сезону. Ми своєчасно зв'язалися з організаторами турніру у Флориді і скористалися опцією відмови від участі в турнірі без штрафних санкцій, яка була передбачена в нашому договорі", - заявив Цорн.

Клуб прийняв рішення провести перший зимовий збір в ОАЕ. З 13-го по 24-е січня команда буде готуватися до відновлення сезону в Абу-Дабі.

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