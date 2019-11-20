Мілан провів переговори по поверненню Ібрагімовича

Златан Ібрагімович близький до повернення у Серію А

Екс-нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович може повернутися у Мілан.

Про це повідомляє сайт журналіста Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марціо.

Сьогодні, 20 листопада, Мілан провів переговори з Міно Райола, агентом шведського нападника.

Керівництво Мілана хоче зрозуміти, чи хоче шведський нападник повернутися в клуб. У найближчі дні відбудеться нове коло переговорів, в якому будуть обговорюватися умови контракту і здійсненність угоди.

Відзначимо, що переходу можуть перешкодити високі вимоги гравця за контрактом. Мілан готовий запропонувати угоду терміном на 1,5 року.

Раніше, Ібрагімович озвучив вимоги щодо зарплати.

Нагадаємо, Гелаксі замість Ібрагімовича хоче підписати зіркового нападника ПСЖ.