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Стала відома заробітна плата Моурінью у Тоттенгемі

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Жозе Моурінью підписав вигідний контракт із Тоттенгемом
Стала відома заробітна плата Моурінью у Тоттенгемі
#Тоттенгем, #Моурінью, #АПЛ

Джерело - espreso.tv.

Жозе Моурінью отримуватиме у англійському Тоттенгемі вдвічі більше свого попередника на посаді головного тренера аргентинця Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Португалський спеціаліст буде заробляти 15 млн фунтів на рік, що майже вдвічі більше зарплати Почеттіно, який минулого сезону вивів лондонців до фіналу Ліги чемпіонів.

Контракт Моурінью з лондонцями розрахований до кінця сезону-2022/23.

Раніше, Моурінью назвав першу трансферну ціль Тоттенгема.

Нагадаємо, Моурінью офіційно очолив Тоттенгем.

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