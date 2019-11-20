Джерело - ua.tribuna.com.
Манчестер Юнайтед хоче підписати нападника Роми Едіна Джеко у зимове трансферне вікно.
Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер хоче, щоб в команді з'явився досвідчений форвард.
Незважаючи на те, що виконавчий директор Юнайтед Ед Вудворд проти підписання вікових гравців, він готовий схвалити цю угоду, так як вона може принести користь команді в короткостроковій перспективі.
Нагадаємо, борг Манчестер Юнайтед виріс на 140 мільйонів.
Раніше, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.