 Манчестер Юнайтде хоче підписати Джеко | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтде хоче підписати Джеко

Сьогодні 19:40 158 0
Едін Джеко може перейти в АПЛ
Манчестер Юнайтде хоче підписати Джеко
#Джеко, #Рома, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ua.tribuna.com.

Манчестер Юнайтед хоче підписати нападника Роми Едіна Джеко у зимове трансферне вікно.

Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер хоче, щоб в команді з'явився досвідчений форвард.

Незважаючи на те, що виконавчий директор Юнайтед Ед Вудворд проти підписання вікових гравців, він готовий схвалити цю угоду, так як вона може принести користь команді в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, борг Манчестер Юнайтед виріс на 140 мільйонів.

Раніше, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.

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