Телеканали Футбол 1/2 зникнуть з аналогових пакетів кабельного телебачення

Джерело - Чемпіон.
Із наступного року глядачі не зможуть дивитися телеканали Футбол 1/2 у пакетах аналогового та цифрового телебачення.
Про це розповів медіа-експерт Олександр Глущенко у Facebook.
"З нового 2020 року телеканали Футбол 1 та Футбол 2 не будуть доступні в пакетах аналогового та цифрового ТБ у кабельних операторів.
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Відтепер лише по системі а-ля карт і в середовищі. де абонентів можна порахувати - у деяких великих кабельників, у інтернет-провайдерів в складі послуги IPTV та на власних платформах - OLL.TV та XtraTV", - розповів Глущенко.
Нагадаємо, український телеканал покаже новий сезон Кубка світу з біатлону.