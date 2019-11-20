Кевін Де Брейне прокоментував систему розполіду суперників на Чемпіонаті Європи

Лідеру збірної Бельгії Кевіну Де Брейне не сподобалось, що суперники по групі на Євро-2020 відомі ще до жеребкування.

Про це розповів сам гравець.

"Це ганьба, що все вже визначено. Для мене це виглядає як спотворення турніру. Футбол все більше і більше стає бізнесом", - заявив Де Брейне.

Бельгійці зіграють в групі B з Росією і Данією, а також з Уельсом або Фінляндією.

Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.

Нагадаємо, Dzidzio буде виконувати гімн перед кожним матчем збірної України на Євро-2020.