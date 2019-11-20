 Діназ вдома переміг Поділля у 18 турі Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Діназ вдома переміг Поділля у 18 турі Другої ліги

Сьогодні 15:39 51 0
Вольова перемога команди з Київщини
Діназ вдома переміг Поділля у 18 турі Другої ліги
#Діназ, #Поділля

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 листопада, у перенесеному матчі 18 туру групи А Другої ліги Діназ приймав Поділля.

У першому таймі гості відкрили рахунок. Але перед перервою Бриженко зрівняв рахунок. На 54-ій хвилині Бриженко оформив дубль. Безпалий за 5 хвилин до завершення основного часу зустрічі фактично зняв питання про переможця протистояння. 

Ця перемога дозволила Діназу піднятися на 5-е місце у турнірній таблиці групи А Другої ліги, Поділля залишилося на 4-му місці.

Чемпіонат України - Друга ліга
18 тур, 20 листопада
Група А

Діназ – Поділля 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 31 Шпікула, 1:1 – 45 Бриженко (пен), 2:1 – 54 Бриженко, 3:1 – 85 Безпалий

Раніше, Таврія відправиться на виїзний матч з Миколаєвом-2.

Нагадаємо, що через фінансові труднощі кримчани не змогли відбути на календарну зустріч попереднього туру чемпіонату з Авангардом-2.

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