Діназ вдома переміг Поділля у 18 турі Другої ліги

Вольова перемога команди з Київщини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 листопада, у перенесеному матчі 18 туру групи А Другої ліги Діназ приймав Поділля.

У першому таймі гості відкрили рахунок. Але перед перервою Бриженко зрівняв рахунок. На 54-ій хвилині Бриженко оформив дубль. Безпалий за 5 хвилин до завершення основного часу зустрічі фактично зняв питання про переможця протистояння.

Ця перемога дозволила Діназу піднятися на 5-е місце у турнірній таблиці групи А Другої ліги, Поділля залишилося на 4-му місці.

Чемпіонат України - Друга ліга

18 тур, 20 листопада

Група А

Діназ – Поділля 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 31 Шпікула, 1:1 – 45 Бриженко (пен), 2:1 – 54 Бриженко, 3:1 – 85 Безпалий

Раніше, Таврія відправиться на виїзний матч з Миколаєвом-2.

Нагадаємо, що через фінансові труднощі кримчани не змогли відбути на календарну зустріч попереднього туру чемпіонату з Авангардом-2.