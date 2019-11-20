Президент Тоттенгема: Ми отримали одного з найуспішніших фахівців

Жозе Моурінью здатний надихати команду і є чудовим тактиком.

Про це президент Тоттенгема Деніел Леві заявив клубній прес-службі.

"Запросивши Жозе, ми отримали одного з найуспішніших футбольних фахівців. У нього гігантський досвід, він здатний надихати команду і є чудовим тактиком. Моурінью завойовував трофеї в кожному клубі, в якому працював. Ми віримо, що з ним в роздягальню прийде енергія і віра в успіх", - сказав Леві.