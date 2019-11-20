Моурінью: Майстерність команди і рівень академії Тоттенгема мене надихають

Португалець прокоментував своє призначення

Новий головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью радий очолити клуб з багатими традиціями і пристрасними вболівальниками.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Радий очолити клуб з багатими традиціями і пристрасними вболівальниками. Майстерність команди і рівень академії мене надихають. Можливість попрацювати з такими гравцями - ось що мене зацікавило", - сказав Моурінью.

Португалець підписав з лондонським клубом контракт до кінця сезону-2022/23, змінивши Маурісіо Почеттіно, який був звільнений напередодні.

Моурінью погодився на ту ж зарплату (близько 13 млн євро в рік), що була у Почеттіно, при цьому в МЮ, в своєму останньому клубі, Моурінью заробляв 20 млн за сезон.