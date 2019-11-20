Став відомий склад кошиків при жеребкуванні Євро-2020

Збірна України у першому кошику

Завершився груповий етап відбіркових матчів до Євро-2020 і визначився склад кошиків під час жеребкування.

Однак залишилося ще 4 вільних місця, які визначаться за допомогою плей-оф Ліги Націй. За останні путівки в бій вступлять відразу 16 команд.

Перший кошик: Україна (група С), Бельгія (група В), Італія (група А), Англія (група D), Німеччина (група F), Іспанія (група E),

Другий кошик: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди (група С), Росія (група В),

Третій кошик: Португалія, Туреччина, Данія (група В), Австрія, Швеція, Чехія,

Четвертий кошик: Уельс, Фінляднія, переможець плей-оф групи А, переможець плей-оф групи В, переможець плей-оф групи С, переможець плей-оф групи D.

Євро-2020 відбудеться в 12 різних містах. Сам турнір пройде з 12 червня по 12 липня. Жеребкування відбудеться 30 листопада.

Раніше, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.

Нагадаємо, Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020.