Анчелотті може залишити Наполі заради Тоттенгема

Карло Анчелотті може повернутися в АПЛ

Керівництво англійського Тоттенгема хоче запросити на посаду головного тренера італійського тренера Наполі Карла Анчелотті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Головний тренер італійського Наполі Карло Анчелотті найближчим часом може змінити місце роботи. 60-річний фахівець конфліктує з керівництвом неаполітанського клубу, зокрема президентом Ауреліо Де Лаурентісом.

Італійський спеціаліст вже працював у чемпіонаті Англії в 2009-2011 роках з Челсі. Під його керівництвом лондонці провели 109 матчів і здобули 68 перемог. Команда перемогла у чемпіонаті та кубку Англії.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті готовий очолити Мілан.

Нагадаємо, Почеттіно покинув Тоттенгем.