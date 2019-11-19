 Маліновський пропустить матч проти Ювентуса через дискваліфікацію | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський пропустить матч проти Ювентуса через дискваліфікацію

Вчора 22:52 149 0
Руслан Маліновський пропустить центральний матч Серії А
Маліновський пропустить матч проти Ювентуса через дискваліфікацію
#Маліновський, #Аталанта, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

В останньому матчі чемпіонату Італії проти Сампдорії український хавбек Аталанти Руслан Маліновський отримав червону картку.

Про це повідомляє Football Italia.

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Після паузи на матчі збірних команда в чемпіонаті Італії зіграє вдома проти Ювентуса, але Маліновський не візьме участі в топ-битві проти лідера через дискваліфікацію.

В поточному сезоні Серії А Маліновський вже провів 10 матчів.

Нагадаємо, Маліновський отримав червону картку у матчі проти Сампдорії.

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