Джерело - sport.ua.
В останньому матчі чемпіонату Італії проти Сампдорії український хавбек Аталанти Руслан Маліновський отримав червону картку.
Про це повідомляє Football Italia.
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Після паузи на матчі збірних команда в чемпіонаті Італії зіграє вдома проти Ювентуса, але Маліновський не візьме участі в топ-битві проти лідера через дискваліфікацію.
В поточному сезоні Серії А Маліновський вже провів 10 матчів.
Нагадаємо, Маліновський отримав червону картку у матчі проти Сампдорії.