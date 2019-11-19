Шовковський: Збірна України голодна до серйозних перемог

Збірна України голодна до виступів на серйозних турнірах.

Про це розповів помічник головного тренера збірною України Олександр Шовковський.

"Зрозуміло, що можна глобально оцінювати. Давайте і реально говорити: так, ми голодні. У плані того, що збірна України голодна до серйозних перемог і серйозним виступів. Це позитивний момент, але виходити на футбольне поле потрібно з холодною головою і гарячим серцем. У цьому плані навіть невдалий досвід виступу на Євро-2016 повинен зіграти позитивну роль для підготовки до Євро-2020.

Поспішати нікуди не потрібно, але є певний запланований нами обсяг роботи, який доведеться виконати", - розповів Шовковський.