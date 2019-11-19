Джерело - УАФ.
Юнацька збірна України без проблем пройшли до еліт-раунду чемпіонату Європи, не пропустивши в трьох поєдинках жодного м'яча.
Останній у кваліфікаційному раунді Євро-2020 (U-17), проти португальців, для команди Олександра Петракова перетворився на формальність після того, як за підсумками двох турів синьо-жовті забезпечили собі вихід до елітного раунду чемпіонату Європи.
У підсумку матч завершився нульовою нічиєю.
Кваліфікаційний раунд Євро-2020 (U-17)
Група 8, 19 листопада
Україна U-17 — Португалія U-17 0:0
Україна: Ісенко, Козик, Мампассі, Роман, Яцик (Микитишин, 59), Шубін, Кононов, Булеза, Очеретько, Волошин, Дм. Шостак (Попов, 59).
Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.
Раніше, збірна України на Євро-2020 зіграє в групі C або F.