Збірна України пробилась у елітний раунд чемпіонату Європи

Джерело - УАФ.

Юнацька збірна України без проблем пройшли до еліт-раунду чемпіонату Європи, не пропустивши в трьох поєдинках жодного м'яча.

Останній у кваліфікаційному раунді Євро-2020 (U-17), проти португальців, для команди Олександра Петракова перетворився на формальність після того, як за підсумками двох турів синьо-жовті забезпечили собі вихід до елітного раунду чемпіонату Європи.

У підсумку матч завершився нульовою нічиєю.

Кваліфікаційний раунд Євро-2020 (U-17)

Група 8, 19 листопада

Україна U-17 — Португалія U-17 0:0

Україна: Ісенко, Козик, Мампассі, Роман, Яцик (Микитишин, 59), Шубін, Кононов, Булеза, Очеретько, Волошин, Дм. Шостак (Попов, 59).

Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.

Раніше, збірна України на Євро-2020 зіграє в групі C або F.