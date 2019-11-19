 Молодіжна збірна України зіграла внічию із Азербайджаном | Футбол | Champion.com.ua
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Молодіжна збірна України зіграла внічию із Азербайджаном

Сьогодні 19:25 497 0
Збірна Україна догравала матч вдев’ятьох
Молодіжна збірна України зіграла внічию із Азербайджаном
#УАФ, #Україна

Джерело - УАФ.

У контрольному матчі збірна України U-21 на виїзді не змогла переграти команду Азербайджану U-21.

Наприкінці першого тайму вилучення отримав Кравчук, який пішов на добивання і в боротьбі із суперником впав. Азербайджанський арбітр показав українському півзахисникові другу жовту картку, вважаючи, що той симулював.

На початку другої половини гри господарі швидко забили м'яч. Однак навіть удесятьох збірна України змогла зрівняти рахунок, відзначився Русин.

У підсумку гра завершилась унічию. Відзначимо, що українці догравали матч вдев’ятьох, арбітр показав другу жовту картку Шапаренку.

Товариський матч

19 листопада

Азербайджан (U-21) — Україна (U-21) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Кокчу, 1:1 - 66 Русин

Україна (U-21): Кучерук (Нещерет, 46), Биков, Попов, Корнієнко, Вантух, Чех, Кравчук, Назаренко (Лєднєв, 85), Шапаренко, Булеца (Супряга, 62), Русин.

Вилученя: Кравчук (45+1, повторне попередження), Шапаренко (90+5, повторне попередження).

Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.

Раніше, збірна України на Євро-2020 зіграє в групі C або F.

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