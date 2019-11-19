Карпати можуть отримати трансферний бан за заборгованість перед Севільєю по трансферу Хорхе Карраскаля.

Про це розповів виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

"У Карпат дійсно є борг перед Севільєю по Хорхе Карраскаль. Також є лист від ФІФА, в якому вказані терміни виплати коштів за гравця і попередження про можливе трансферному лазні на три сезони, якщо борг погасити не вийде.

Не дивлячись на це, у нас напрацьовані певні механізми і варіанти вирішення цієї ситуації. У Рівер Плейта є право викупу Карраскаль. Крім того, є інтерес від інших клубів. Тому у нас є час для домовленостей і врегулювання проблеми", - розповів Ящишин.