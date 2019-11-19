 Карпати намагаються уникнути трирічного трансферного бану | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати намагаються уникнути трирічного трансферного бану

Сьогодні 16:14 256 0
Ростислав Ящишин прокоментував можливі санкції для Карпат
Карпати намагаються уникнути трирічного трансферного бану
#Карпати, #УПЛ

Джерело - football.ua.

Карпати можуть отримати трансферний бан за заборгованість перед Севільєю по трансферу Хорхе Карраскаля.

Про це розповів виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

"У Карпат дійсно є борг перед Севільєю по Хорхе Карраскаль. Також є лист від ФІФА, в якому вказані терміни виплати коштів за гравця і попередження про можливе трансферному лазні на три сезони, якщо борг погасити не вийде.

Не дивлячись на це, у нас напрацьовані певні механізми і варіанти вирішення цієї ситуації. У Рівер Плейта є право викупу Карраскаль. Крім того, є інтерес від інших клубів. Тому у нас є час для домовленостей і врегулювання проблеми", - розповів Ящишин.

Нагадаємо, Карпати вигнали Мендеса за бійку з одноклубником.

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