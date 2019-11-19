Півзахисник Шахтаря: Чемпіонат Угорщини сильніше, ніж УПЛ

У всіх клубів чемпіонату Угорщини хороші поля, стадіони, підтримка на стадіонах.

Про це вінгер Шахтаря Олександр Зубков заявив в ефірі програми Профутбол.

"Нічого не знав про цю країну, коли переходив сюди. Потім вже дізнався, що тут хороша команда і чемпіонат. Був у шоці. Швидше за все, чемпіонат Угорщини сильніший за український. У всіх хороші поля, стадіони, підтримка на стадіонах. Коли приїхав - все показали, розповіли", - зазначив Зубков.