Газзаєв: Ярмоленко міг стати світовою суперзіркою

30-річний український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко міг стати світовою суперзіркою, якби мав сильні оборонні навички.

Про екс-тренер Динамо Валерій Газзаєв заявив в інтерв'ю Спорт-Експресу.

"Футболісти повинні володіти всіма відповідними навичками. Пригадую ще один приклад із власної практики. Коли я очолив київське Динамо, то на першому зборі ставив молодого тоді Ярмоленка крайнім захисником. Бачив в ньому хороші атакувальні якості сильного флангового нападника, хоча на той момент Ярмоленко вважався центрфорвардом. І мені було важливо, щоб цілий збір футболіст опановував оборонні навички, які необхідні крайньому нападнику.

Сам Ярмоленко, пам'ятаю, дивувався: Валерію Георгійовичу, ви, напевно, переплутали, я нападник! Я у відповідь робив здивований вигляд: Та ти що! А насправді мені потрібно було, щоб він відчув, що таке гра в захисті і як треба виконувати оборонні функції. Можу сказати, що якби у Ярмоленка були настільки ж сильні оборонні навички, як атакувальні, він став би світовою суперзіркою", - сказав Газзаєв.