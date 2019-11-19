Харатін не виключає виступу за збірну Угорщини

Український хавбек Ференцвароша Ігор Харатін готовий розглянути можливість грати за національну збірну Угорщини.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю FootballHub.

"У мене є угорське коріння, зі мною контактували, виходили на зв'язок, але конкретного кроку ще не було. Якщо запропонують грати за Угорщину? Це важливе питання. Потрібно обговорити це. Якщо буде такий крок, то потрібно зважити всі плюси і мінуси. Поки не можу відповісти.

Хочу грати за збірну України, але для мене найголовніше - прогресувати", - сказав Харатін.