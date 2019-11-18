КДК розгляне расизм у матчі Шахтар – Динамо 21 листопада

КДК УАФ розбере скандальний епізод матчу Шахтар - Динамо

Контрольно-дисциплінарний комітетом УАФ розгляне справу щодо проявів расизму у матчі 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Про це повідомляє Sport Arena.

Скандальний епізод центрального матчу 14 туру УПЛ Ліги Шахтар - Динамо, в якому Тайсон отримав червону картку за непристойний жест після проявів расизму на гостьовому секторі стадіону Металіст, буде розглянуто КДК на найближчому засіданні, яке відбудеться у четвер, 21 листопада.

Комітет вже отримав рапорт арбітра матчу Миколи Балакіна, делегата Олександра Тюріна і офіцера безпеки Олега Базая. Також буде взяти до уваги відео скандального епізоду із відкритих джерел та відеоматеріали господарів поєдинку.

Під час розгляду будуть оцінені дії фанатів Динамо на наявність расизму, а також покарання для Тайсона, який показав середній палець уболівальникам Динамо і отримав пряму червону картку.

Київському клубу може загрожувати штраф – 250-500 тис гривень і матч при пустих трибунах.

Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.