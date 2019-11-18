Захисника Зеніта Ярослава Ракицького не вистачає збірній України.

Про це розповів півзахисник національної команди Євген Коноплянка.

"Звичайно без Ракицького збірна щось втратила. Його незамінний перший пас. У кого ще такі бездоганно точні, немов керовані лазерним променем паси? Як би ми зараз добре не грали, його все одно не вистачає.

Крім того що Ракицький чудовий футболіст, він ще вірний друг і чудова людина", - відзначив Коноплянка.