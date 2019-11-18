Півзахисник збірної України Євген Коноплянка взимку 2014 року міг перейти із Дніпра у Ліверпуль, однак трансфер зірвався через президента клубу Ігоря Коломойського.

Про це розповів сам гравець.

"Коломойський був на зв'язку. Ліверпуль давав 25 млн євро. Але Коломойський тоді сильно любив футбол і не хотів продавати своїх футболістів. Йому не потрібні були 25 мільйонів. Він сказав мені, щоб я не переживав з приводу Ліверпуля, пообіцяв, що через півроку піду в Тоттенгем. Але через півроку вже ніхто не повертався до цієї розмови", - розповів Коноплянка.