Попов: Динамо не вистачає таких нападників, як Мілевський

Екс-захисник киян про гру сучасного Динамо

У нинішньому складі Динамо своєю грою виділяється Беньямін Вербич.

Про це екс-захисник Динамо Горан Попов заявив в ефірі програми Профутбол.

"Дивився останній матч Динамо у Лізі Європи. Команда нападає, але не вистачає гравців, які можуть завершити атаку голом. Таких гравців, які були раніше: Мілевський, Ярмоленко, Шевченко - тих, хто вміє забити. У молодих є час, щоб їх навчили. У нинішньому складі Динамо мені дуже подобається Вербич. І, звичайно, божевільний гол Шахтарю забив Денис Попов", - сказав Горан Попов.

Нагадаємо, Горан Попов був на контракті в Динамо з 2010 по 2014 рік. Провів за основну команду 32 матчі, забив 2 м'ячі.

Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.

Нагадаємо, голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні.