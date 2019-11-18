Сабо: Зараз бачу Україну у трійці найкращих європейських команд

Нічийний рахунок у матчі кваліфікації Євро-2020 Сербія - Українка (2:2) є справедливим.

Про це екс-тренер збірної України Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Гадав, що гра з Сербією буде набагато жорсткіше. А сам підсумковий нічийний рахунок, якщо і можна віднести до справедливого, то тільки з натяжкою, оскільки при рівному контролі м'яча, гольових можливостей українці створили більше.

Матч не був інтенсивним. Серби боялися українців, оскільки після своїх забитих м'ячів сідали в оборону, але це не заважало Україні створювати моменти. Вважаю, що господарям не вистачало свіжості, яка була у суперника.

Але фінальна частина, це далеко не відбірковий турнір, тут все набагато серйозніше. Чи не буде сенсацією, якщо хтось з третього кошика обіграє, здавалося б, фаворита.

Я не візьмуся сказати, в якому стані збірна України підійде до континентальної першості, але на сьогоднішній день я бачу її в трійці найкращих європейських команд", - сказав Сабо.