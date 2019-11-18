Шевченко: Коноплянка захворів, коли приїхав до збірної України

Джерело - sport.ua.
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка був готовий грати проти Сербії.
Про це наставник команди Андрій Шевченко заявив на прес-конференції.
"Коноплянка пропустив кілька тижнів, у нього була травма привідного м’яза. Євген відновився, але повноцінно не тренувався після цього з клубом, а коли приїхав до нас, захворів. Загалом він був готовий грати, і, якби це було потрібно, ми б його випустили. Євген – професіонал. Якби ми відчули, що нам у грі потрібен саме він, я, звичайно, скористався б можливістю випустити його на поле", - зазначив Шевченко.
Раніше, Шевченко зазначав, що неможливо постійно показувати хороший футбол, але ми до цього прагнемо.
Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії.