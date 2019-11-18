Шевченко: Коноплянка захворів, коли приїхав до збірної України

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка був готовий грати проти Сербії.

Про це наставник команди Андрій Шевченко заявив на прес-конференції.

"Коноплянка пропустив кілька тижнів, у нього була травма привідного м’яза. Євген відновився, але повноцінно не тренувався після цього з клубом, а коли приїхав до нас, захворів. Загалом він був готовий грати, і, якби це було потрібно, ми б його випустили. Євген – професіонал. Якби ми відчули, що нам у грі потрібен саме він, я, звичайно, скористався б можливістю випустити його на поле", - зазначив Шевченко.