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Левченко: Випускаючи такого нападника як Бєсєдін, ми не складаємо руки і йдемо до кінця

Сьогодні 10:33 772 0
Левченко про гру збірної України у Сербії
Левченко: Випускаючи такого нападника як Бєсєдін, ми не складаємо руки і йдемо до кінця
#Левченко, #Україна

Джерело - sport.ua.

У матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії (2:2) збірна України без чотирьох лідерів показала цілком якісну гру.

Про це колишній гравець збірної України Євген Левченко заявив в ефірі Футбол 1.

"Насправді, цей матч не самий показовий, не самий гарний, але те, що ми побачили сьогодні - це те, що наша команда вміє боротися до кінця. Навіть незважаючи на ситуацію, в якій ми перебували при рахунку 1:2, коли нічого не віщувало того, що ми можемо витягнути цю гру.

Випустивши Бєсєдіна, Шевченко довів, що є в певній мірі фарт. Випускаючи такого нападника, ми не складаємо руки і йдемо до кінця. Думаю, це плюс. Дуже приємно бачити позитивні обличчя. Навіть без наших чотирьох лідерів ми показали цілком якісну гру", - сказав Левченко.

Раніше, Шевченко зазначав, що неможливо постійно показувати хороший футбол, але ми до цього прагнемо.

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