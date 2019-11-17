Туреччина без проблем розібралася з Андоррою

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, відбулися матчі кваліфікації до Євро-2020.

Чемпіонат Європи-2020

Кваліфікація

17 листопада, 10 тур

Група H

Молдова - Ісландія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Бьярнансон, 1:1 - 56 Мілінкєану, 1:2 - 65 Сігурдссон

Андорра - Туреччина 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Унал, 0:2 - 21 Унал(П)

Албанія - Франція 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Толіссо, 0:2 - 30 Грізманн

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії. Також, збірна Португалії без проблем здолала Люксембург та вийшла на Євро-2020