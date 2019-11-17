 Франція перемогла Албанію та інші матчі 10 туру відбору до Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Франція перемогла Албанію, Ісландія здолала Молдову. Результати 10 туру кваліфікації Євро-2020

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Франція перемогла Албанію, Ісландія здолала Молдову. Результати 10 туру кваліфікації Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, відбулися матчі кваліфікації до Євро-2020.

Чемпіонат Європи-2020
Кваліфікація
17 листопада, 10 тур
Група H

Молдова - Ісландія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Бьярнансон, 1:1 - 56 Мілінкєану, 1:2 - 65 Сігурдссон

Андорра - Туреччина 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Унал, 0:2 - 21 Унал(П)

Албанія - Франція 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Толіссо, 0:2 - 30 Грізманн

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії. Також, збірна Португалії без проблем здолала Люксембург та вийшла на Євро-2020

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