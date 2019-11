View this post on Instagram

На футбольной карте Европы появился новый красавец-стадион: в Будапеште открылся "Ференц Пушкаш", который следующим летом примет матчи #EURO2020. Символический удар по мячу в матче нанес легендарный советский нападающий и тренер, первый вице-президент РФС Никита Симонян, который дружил с великим венгерским форвадом. В первом матче на новой арене хозяева уступили сборной Уругвая со счетом 1:2. 📸 mlsz.hu