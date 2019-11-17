Арена прийматиме матчі Євро-2020.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, в Угорщині відбулося відкриття нового стадіону Ференц Пушкаш.

Арена прийматиме матчі Євро-2020.

У товариському матчі відкриття збірна Угорщини поступилася збірній Уругваю (1:2).

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії у заключному матчі кваліфікації до Євро-2020.