Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 листопада, в Угорщині відбулося відкриття нового стадіону Ференц Пушкаш.
Арена прийматиме матчі Євро-2020.
У товариському матчі відкриття збірна Угорщини поступилася збірній Уругваю (1:2).
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На футбольной карте Европы появился новый красавец-стадион: в Будапеште открылся "Ференц Пушкаш", который следующим летом примет матчи #EURO2020. Символический удар по мячу в матче нанес легендарный советский нападающий и тренер, первый вице-президент РФС Никита Симонян, который дружил с великим венгерским форвадом. В первом матче на новой арене хозяева уступили сборной Уругвая со счетом 1:2. 📸 mlsz.hu
Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії у заключному матчі кваліфікації до Євро-2020.