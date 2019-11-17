 Пятов встановив рекорд за кількістю матчів за збірну України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна Сербії - збірна України 2:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 17:10 7338
Збірна Сербії - збірна України 1:1. Відео голів і огляд матчу
Сьогодні 16:37 1421
Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE
Сьогодні 15:59 15541
Люксембург - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE
Сьогодні 15:35 761
Сербія - Україна: головні інтриги матчу кваліфікації Євро 2020
Сьогодні 13:45 922
Захист збірної України знову став найкращим у відборі на Євро-2020
Сьогодні 12:39 675
Болгарія зіграє з Чехією, Люксембург прийматиме Португалію. Матчі 17 листопада Євро 2020
Сьогодні 10:40 388
Донбас - Краковія: онлайн-трансляція Континентального Кубку. LIVE
Сьогодні 09:19 341
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія
Сьогодні 08:37 1367
Збірна Сербії - збірна України: прогноз букмекерів
Сьогодні 08:04 3018
Блоги
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:37 1367
Шевченко познущався із захисника Динамо
Шевченко познущався із захисника Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:30 3386
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:16 1902
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу Андрій Твердохліб
Вчора 22:50 3027 5
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 15000 3
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 21:32 503 2
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020 Андрій Твердохліб
Вчора 14:23 1586
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 12:44 984
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 10:40 972
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав Valeriy Ruchka
Вчора 08:57 1992
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті Valeriy Ruchka
15.11.2019 15:55 564
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
15.11.2019 14:13 1566
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією Valeriy Ruchka
15.11.2019 12:58 2718 3
Україна – Естонія, заява ультрас Динамо і криза Ворскли - ТаТоТаке
Україна – Естонія, заява ультрас Динамо і криза Ворскли - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.11.2019 12:10 613
Відео дня. Переможний гол Романа Безуса у ворота збірної Естонії
Відео дня. Переможний гол Романа Безуса у ворота збірної Естонії Андрій Твердохліб
15.11.2019 10:53 1166
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:15 Футбол Михайличенко: Соль дуже довго не може себе знайти після травми 62
17:10 Футбол Збірна Сербії - збірна України 2:1. ОНЛАЙН 7338
16:52 Блог Яремчук передав привіт російським критикам, забивши у ворота Сербії 744
16:45 Футбол Пятов встановив рекорд за кількістю матчів за збірну України серед воротарів 547
16:37 Футбол Збірна Сербії - збірна України 1:1. Відео голів і огляд матчу 1421
16:23 Футбол Бущан: Був упевнений, що не буду ганьбити номер Шовковського 306
16:09 Футбол Мілан хоче купити захисника Ювентуса 134
15:59 Пряма трансляція Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE 15541
15:54 Футбол Хавбек команди Першої ліги кілька разів в Україні стикався з расизмом 160
15:38 Бокс Канело: Бій з Ломаченком - це дурна ідея 538
15:35 Пряма трансляція Люксембург - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE 761
15:27 Блог Де Пена принизив голкіпера Оболоні своїм "сухим листом" 693
15:22 Футбол ВПК Агро завдяки двом пенальті здолав дубль Чорноморця у 21 турі Другої ліги 159
15:07 Баскетбол Лідер збірної України зіграє у матчі проти Португалії 515
14:51 Блог Брати Клички 23 роки тому феєрично розпочали професійну кар'єру 202
14:51 Футбол Динамо завдяки покеру Де Пени знищило команду Першої ліги 1038
14:37 Футбол Коваленко і Караваєв вийдуть у стартовому складі збірної України на матч із Сербією 781
14:24 Футбол Біля стадіону Вест Гема знайшли бомбу – матч проти Арсенала можуть перенести 308
14:10 Бокс Пулєв дав несподіваний прогноз на бій Руїс - Джошуа 458
13:55 Футбол Хорватія - Словаччина 3:1. Огляд матчу 179
13:45 Футбол Сербія - Україна: головні інтриги матчу кваліфікації Євро 2020 922
13:38 Біатлон Дві українки потрапили до десятки найкращих у мас-старті у Шушені 405
13:34 Блог Під час матчу Євро-2020 стюард жорстко травмував захисника Динамо 1907
13:24 Футбол Бартулович: На так званій Маракані збірну України чекає пекло 1094
13:09 Футбол Коноплянка: Серби хочуть зробити камбек 274

Пятов встановив рекорд за кількістю матчів за збірну України серед воротарів

Сьогодні 16:45 547 0
Голкіпер Шахтаря обійшов Олександра Шовковського
Пятов встановив рекорд за кількістю матчів за збірну України серед воротарів
#Пятов, #Шахтар, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря та збірної України вийшов у основному складі збірної України на поєдинок із командою Сербії в рамках кваліфікації до Євро-2020.

Це 93-а зустріч для 35-річного футболіста в складі збірної України.

Пятов встановив новий рекорд за кількістю матчів за збірну України серед воротарів. Раніше рекорд належав Олександру Шовковському, який зіграв за національну команду 92 матчі.

Також Пятов вийшов на 5-е місце в рейтингу гравців збірної, які провели найбільше матчів. На 4-му місці Олег Гусєв з 98 зустрічами, лідер - Анатолій Тимощук, у нього 144 матчі.

Дивіться: Збірна Сербії - збірна України 1:1. Відео голів і огляд матчу.

Коментарі ()