Голкіпер Шахтаря обійшов Олександра Шовковського

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря та збірної України вийшов у основному складі збірної України на поєдинок із командою Сербії в рамках кваліфікації до Євро-2020.

Це 93-а зустріч для 35-річного футболіста в складі збірної України.

Пятов встановив новий рекорд за кількістю матчів за збірну України серед воротарів. Раніше рекорд належав Олександру Шовковському, який зіграв за національну команду 92 матчі.

Також Пятов вийшов на 5-е місце в рейтингу гравців збірної, які провели найбільше матчів. На 4-му місці Олег Гусєв з 98 зустрічами, лідер - Анатолій Тимощук, у нього 144 матчі.

Дивіться: Збірна Сербії - збірна України 1:1. Відео голів і огляд матчу.